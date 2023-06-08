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Учасникам бойових дій субсидії призначатиме Пенсійний фонд

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Для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі учасники бойових дій можуть звертатися до Пенсійного фонду України.

Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.

"З питань щодо призначення пільг людина може звернутися з заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України в один із зручних способів", - йдеться в повідомленні.

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Документи можна надати в такі способи:

  • особисто, особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;
  • поштою - надіславши документи на адресу органу Фонду;
  • онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через Портал Дія.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Gir Mihal 6f528e5d
    На ПФУ звалили всі соціальні виплати.Тепер ще й субсидіі.А для чого існує така структура як соціальна служба,яка має міністра,штат міністерства,відділення в регіонах?Навіщо нам таке "оон"?
  • 5 копійок
    Мабуть слуги мають УБД якщо прийняли таке рішення.
  • Cоrvо Аttаnо 8a690561
    Тоді, під час візитів у ПФ, не виникало бажання взяти з собою щось вогнепальне? Щоб канцелярська криса з Фонду на своїй шкурі відчула смертоносний подих війни.
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