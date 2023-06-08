Учасникам бойових дій субсидії призначатиме Пенсійний фонд

Для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі учасники бойових дій можуть звертатися до Пенсійного фонду України.

Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.

"З питань щодо призначення пільг людина може звернутися з заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України в один із зручних способів", - йдеться в повідомленні.

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Документи можна надати в такі способи:

особисто, особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою - надіславши документи на адресу органу Фонду;

онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через Портал Дія.

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