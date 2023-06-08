Учасникам бойових дій субсидії призначатиме Пенсійний фонд
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Для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі учасники бойових дій можуть звертатися до Пенсійного фонду України.
Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.
"З питань щодо призначення пільг людина може звернутися з заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України в один із зручних способів", - йдеться в повідомленні.
Документи можна надати в такі способи:
- особисто, особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;
- поштою - надіславши документи на адресу органу Фонду;
- онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через Портал Дія.