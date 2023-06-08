Каховське водосховище за добу обміліло на 1 метр. Вода продовжує спадати, - Укргідроенерго
Про це повідомили в Укргідроенерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м", - йдеться у повідомленні.
Укргідроенерго та Укренерго опрацьовують можливі сценарії для збалансованої роботи енергосистеми.
"Для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду", - зазначили в Укргідроенерго.
Також спеціалісти вже працюють над проєктом зведення перемички Каховського водосховища для відновлення рівня води.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.