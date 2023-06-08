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Каховське водосховище за добу обміліло на 1 метр. Вода продовжує спадати, - Укргідроенерго

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гес,каховська
Гребля Каховського водосховища продовжує руйнуватися. За добу рівень води в ньому знизився ще на метр.

Про це повідомили в Укргідроенерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м", - йдеться у повідомленні.

Укргідроенерго та Укренерго опрацьовують можливі сценарії для збалансованої роботи енергосистеми.

"Для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду", - зазначили в Укргідроенерго.

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Також спеціалісти вже працюють над проєктом зведення перемички Каховського водосховища для відновлення рівня води.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

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За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Очевидно що кацапня добряче пересрала , підірвавши греблю ,і побачивши що накоїла , і тепер пробує будь що оправдовуватись , перекладаючи вину на ЗСУ . Навіть їхня недолуга опозиція вже меле що мовляв - винні обидві сторони ( чому - обидві хз .!? Підірвали греблю спільно , чи що ? )
    Але найбільше шокує нав'язування кацапами наративу що мовляв - пошкоджена в результаті обстрілів ЗСУ ( ну а як же ще ) ****** не витримала напору води і розвалилась сама . Більшої дурні важко й уявити .Таке розраховано на повних ідіотів .
    ****** , яка будувалась з запасом міцності таким щоб витримати навіть непрямий ядерний удар - розвалилась в результаті обстрілу ствольною артою , чи кількома Хаймарсами . !! занавєс
  • Tony Bharani_86
    Да о чем вы говорите вообще?.. Есть видео с камеры видеонаблюдения, где зафиксирован мощный взрыв. Я не эксперт, но по видео видно что взрыв имеет световую интерференцию исходящую из центра дамбы. Так что взрыв был скорее всего изнутри. Естественно необходимо провести расследование для детального установления причин взрыва. В любом случае - на дне Каховского водохранилища полно улик и осколков, в т.ч. остатков от мин (если все так - и минирование было изнутри ГЭС). Поэтому при желании всё это можно найти и установить по этим уликам истинные причины этой ужасной катастрофы.
  • vita gunesh
    Який 1метр??? Живу на березі Каховського моря. На сьогодні на 10:00 впала вола на більше ніж 3 метри вглиб!!! Не від берега відійшла, а глибини пішло більше 3 метри! 😭😭😭😭😭🤬🤬🤬🤬🤬🤬Щоб кацапи виздихали всі до останнього!!!
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