У Нікопольській громаді зупинили роботу двох водоканалів, - РВА

У зв’язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі у Нікопольській громаді зупинили роботи двох водоканалів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній з громад вже зараз організовується підвіз та можливість отримання води для населення з розрахунком на потреби жителів двох ТГ. По інших територіях триває підготовча робота.

До району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною", - йдеться в повідомленні.

Євтушенко закликав мешканців не публікувати жодної інформації стосовно пунктів, де буде відбуватися, або відбувається розлив води.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Нікопольщині запроваджується режим економії води

"Важко передбачити, що ще на думці у росіян. Інформування буде здійснюватись через органи місцевого самоврядування", - додав голова РВА.