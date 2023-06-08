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Ініціативу на полі бою має Україна, - британська розвідка

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війна,зсу,воїн,захисник
Українські військові зберігають ініціативу на більшості ділянок фронту в протистоянні з російською армією.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британське міністерство оборони.

"В умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості районів Україна зберігає ініціативу", - йдеться у повідомленні.

В британському міноборони припускають, що командування все ще наказує росіянам якомога швидше повернутися до наступу.

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"Підрозділи "кадирівців" очолили невдалу спробу взяти місто Мар’їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", - додали у відомстві.

Серед іншого, у британському Міноборони заявили, що 7 червня рівень води продовжував зростати в нижній частині Дніпра після руйнування Каховської дамби, але, ймовірно, він почне спадати протягом 8 червня.

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"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", - підсумували у відомстві.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапів потрібно знищувати тихо і зненацька ,
    щоби не встигли втекти 😡
  • Alex_Dimitrov
    уже забыл как было летом-осенью под Херсоном? Тоже молчали недели две, потому что шли тяжелые бои, нащупывали слабые места. А как получилось нащупать, продавили и уже тогда массово эксперДы стали выступать. Причём, что смешно - большинство писало мол, не надо слишком радоваться, Херсон может быть ловушкой, рашисты его не сдадут, 5 линий обороны кругом города, бетонный завод работает в 10 смен, бункеры и доты повсюду и так далее...
  • Мрачный скептик
    Московит много визжит, украинец много делает
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