Ініціативу на полі бою має Україна, - британська розвідка
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британське міністерство оборони.
"В умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості районів Україна зберігає ініціативу", - йдеться у повідомленні.
В британському міноборони припускають, що командування все ще наказує росіянам якомога швидше повернутися до наступу.
"Підрозділи "кадирівців" очолили невдалу спробу взяти місто Мар’їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", - додали у відомстві.
Серед іншого, у британському Міноборони заявили, що 7 червня рівень води продовжував зростати в нижній частині Дніпра після руйнування Каховської дамби, але, ймовірно, він почне спадати протягом 8 червня.
"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", - підсумували у відомстві.