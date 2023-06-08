Ініціативу на полі бою має Україна, - британська розвідка

Українські військові зберігають ініціативу на більшості ділянок фронту в протистоянні з російською армією.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британське міністерство оборони.

"В умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості районів Україна зберігає ініціативу", - йдеться у повідомленні.

В британському міноборони припускають, що командування все ще наказує росіянам якомога швидше повернутися до наступу.

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"Підрозділи "кадирівців" очолили невдалу спробу взяти місто Мар’їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", - додали у відомстві.

Серед іншого, у британському Міноборони заявили, що 7 червня рівень води продовжував зростати в нижній частині Дніпра після руйнування Каховської дамби, але, ймовірно, він почне спадати протягом 8 червня.

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"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", - підсумували у відомстві.