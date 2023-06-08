Течія піднімає з ґрунту міни. Вони дрейфують Дніпром і можуть розірватися, - МВС

Течія Дніпра може виносити на береги в районах розливу міни та нерозірвані боєприпаси.

Про це попереджає Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Стрімка течія піднімає з ґрунту міни та нерозірвані боєприпаси. Вони дрейфують Дніпром та непередбачувано можуть розірватися. Також течія їх може виносити на берег в районах розливу, що дуже небезпечно для людей", - йдеться у повідомленні.

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В міністерстві закликали громадян не підходити до таких боєприпасів і не чіпати їх, а одразу телефонувати рятувальникам за номером 101.