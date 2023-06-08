Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області, "шахеди" влучили у школу, магазин, ангар та зерносховище агрофірми, - ОВА

Вночі й зранку ворог здійснив 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував Новослобідську та Середино-Будську громади з мінометів.

По території Миронівської громади росіяни вдарили шахедами. Один БпЛА "Shahed" влучив в приміщення школи (виникла пожежа у прибудові до 2-поверхової будівлі школи), другий - у продуктовий магазин, третій - у нежитлове приміщення на території громади.

У Миколаївській сільській громаді відбулося влучання БпЛА "Shahed" в ангар та зерносховище агрофірми. Пошкоджено декілька одиниць тракторної техніки.

Зранку окупанти обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Пролунало 6 вибухів.

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