Жінку, яка "зливала" росіянам позиції Сил оборони поблизу Слов’янська та Краматорська, затримано на Донеччині, - СБУ

У прифронтових районах Донеччини затримали ворожу інформаторку. Жінка відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зібрані відомості вона передавала до ФСБ через месенджер.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Краматорському районі під час спроби передачі закритих відомостей агресору. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою", - йдеться в повідомленні.

49-річну місцеву жительку до негласної співпраці у грудні 2022 року залучив кадровий співробітник ФСБ РФ.

У поле зору окупантів жінка потрапила через свої неодноразові антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі "Одноклассники".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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