Понад 850 кілограмів біоресурсів загинуло у Мар’янському Дніпропетровської області, - ОВА

У Мар’янському Зеленодольської громади на Дніпропетровщині стався масовий мор риби внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС.

Загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані рашистами рибному господарству області – більш ніж 7,6 мільйона гривень", - зазначив Лисак.

Він додав, що берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують.

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