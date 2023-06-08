Російська еліта не вірить, що Путін переможе Україну, - Bloomberg

Настрої російської еліти погіршуються: все менше її представників вірять в те, що Путін може перемогти у війні проти України. Найкращим для Кремля варіантом у Росії називають заморожування війни.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає з посиланням на джерела, що чимало представників російської еліти вже втомився від війни і хоче її завершення. Ніхто не хоче висловити свої побоювання Путіну, але всі переконані, що вторгнення стало суттєвим струсом для його перебування в кріслі президента.

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Співрозмовники видання кажуть: найкращим варіантом будуть мирні переговори в другій половині 2023 року і "заморожування" війни, що дозволить Путіну проголосити "Піррову перемогу" - мовляв, деякі українські території до Росії все ж "приєднали".

"Еліта в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами у позбавленій сенсу війни. Дійсно дивує, якою мірою серед російської еліти поширилася думка про те, що Путін не виграє цю війну", - каже Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Відня.

Bloomberg прогнозує, що відсутність успіхів російської армії посилить спроби чиновників скинути один на одного відповідальність за провал.

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Ситуацію ще більше ускладнило руйнування дамби Каховської ГЕС, зазначає видання. Також відчуття небезпеки додають атаки дронів на Москву і бої в Бєлгородській області.

Тепер навіть ті, хто підтримував вторгнення і закликав російську армію до активніших дій, засумнівалися в перспективах Росії у цій війні. Націоналісти під проводом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина звинувачують в усьому міноборони РФ та закликають до загальної мобілізації й запровадження воєнного стану.

При цьому Путін та його топ-чинвоники наполягають на тому, що Росія переможе - навіть при тому, що вже не дуже зрозуміло, що саме вважати за перемогу, адже взяти Київ росіяни так і не змогли.

Більшість представників російської еліти визнали, що вони не можуть вплинути на ситуацію, та зосередилися на своїй безпосередній роботі, пише Bloomberg.

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Тим часом Росія закрутила гайки репресій, і середній клас, який раніше складав основу опозиції Путіну, або виїхав з країни, або відбуває тюремні терміни, або замовчав. Опитування показують, що більшість простих росіян продовжують підтримувати Путіна - попри побоювання, що їх рідних та друзів мобілізують і відправлять на війну.

Тим часом російський православний націоналіст Костянтин Малофєєв каже, що за 6 місяців Росія матиме перевагу у виробництві боєприпасів і снарядів, і тоді "буде готова йти в атаку".

Bloomberg зазначає, що Росія має ще величезні ресурси для боротьби, а Україна тим часом готується до контранступу.

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Представники російської еліти розуміють, що попереду в них - роки міжнародної ізоляції та зростання залежності від Кремля.

"Чиновники адаптувалися до ситуації, але ніхто не бачить світла в кінці тоннелю. Вони дивляться в майбутнє з песимізмом. Найкраще, на що вони можуть сподіватися - це що Росія програє без приниження", - цитує видання слова колишньої російської журналістки і радниці Центробанку РФ Олександри Прокопенко, яка зараз живе в Берліні.