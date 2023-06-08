Напередодні підриву Каховської ГЕС росіяни "глушили" мобільний зв’язок на окупованих територіях, - ОК "Південь"

Росія перед самим підривом Каховської ГЕС глушила зв’язок та не повідомила про плани зруйнувати гідроспоруду своїм же підрозділам. Таким чином вона хотіла максимально приховати свою винуватість у трагедії.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Залишаючи людей в небезпеці, ворог намагався максимально приховати ситуацію. Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тієї групи, що мала працювати настільки, що "глушили" зв'язок перед цим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що сили оборони мають інформацію, що багато окупантів "або залишились під водою, або потерпають та чекають на дахах і благають про допомогу".

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"Можливо, за якийсь період часу зв'язок буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", - зазначила представниця ОК "Південь".