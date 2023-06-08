4,3 тис. осіб не випустили з країни за системою "Шлях", - Держприкордонслужба

Прикордонники проводять посилені заходи задля встановлення законних підстав для перетину держкордону громадянами, внесеними до системи "Шлях". Вже 4,3 тис. осіб отримали відмову.

Про це повідомив на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вже 4,3 тисячі осіб отримали відмову в перетині кордону на виїзд, котрі прямували як водії суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на міжнародні перевезення", - повідомив Демченко.

За його словами, причина відмови - невідповідність зазначеній меті поїздки.

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Проведений ДПСУ аналіз так званої системи "Шлях" вказує на факти зловживань. "Близько 1,5% осіб цієї категорії, які виїжджали з України у січні-лютому цього року вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону для такої категорії осіб", - повідомив речник.

Правопорушень припускаються перевізники майже з усіх регіонів України. При цьому більшість зловживань фіксується з боку ФОПів, яким надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше дбають про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду (орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів) пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи, пояснив Демченко.

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У поточному році прикордонне відомство України направило 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, котрі виїхали за межі України та не повернулися у визначені законодавством терміни.

За наявною інформацією, низці ліцензіатів тимчасово припинено доступ до системи. Триває документування вказаної злочинної діяльності в рамках більш як 60 проваджень за ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вже є особи, які отримали підозру за цією статтею.