4,3 тис. осіб не випустили з країни за системою "Шлях", - Держприкордонслужба
Про це повідомив на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вже 4,3 тисячі осіб отримали відмову в перетині кордону на виїзд, котрі прямували як водії суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на міжнародні перевезення", - повідомив Демченко.
За його словами, причина відмови - невідповідність зазначеній меті поїздки.
Проведений ДПСУ аналіз так званої системи "Шлях" вказує на факти зловживань. "Близько 1,5% осіб цієї категорії, які виїжджали з України у січні-лютому цього року вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону для такої категорії осіб", - повідомив речник.
Правопорушень припускаються перевізники майже з усіх регіонів України. При цьому більшість зловживань фіксується з боку ФОПів, яким надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше дбають про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду (орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів) пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи, пояснив Демченко.
У поточному році прикордонне відомство України направило 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, котрі виїхали за межі України та не повернулися у визначені законодавством терміни.
За наявною інформацією, низці ліцензіатів тимчасово припинено доступ до системи. Триває документування вказаної злочинної діяльності в рамках більш як 60 проваджень за ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вже є особи, які отримали підозру за цією статтею.