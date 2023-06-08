В Україну повернули 14-річного хлопця, який перебував на окупованій Луганщині
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
"У квітні цього року до Мінреінтеграції звернулася Анастасія з проханням допомогти повернути з тимчасово окупованої території Луганщини її 14-річного брата Павла.
Свого часу дівчина переїхала з Лисичанська до Дніпра. Брат залишився на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно хлопець став круглим сиротою. Його помістили у притулок в Луганську", - йдеться в повідомленні.
Сестра дізналася про це і вирішила якнайшвидше забрати хлопця. Опіку оформила за спрощеною процедурою, яка діє в Україні на період воєнного стану.
"Днями Анастасія і Павло разом повернулися в Україну. Загалом увесь процес повернення зайняв приблизно місяць. Разом їм довелося подолати непростий шлях. Але возз’єднання родини було того варте", - зазначили у відомстві.