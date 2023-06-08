В окупованій і затопленій Олешківській громаді на Херсонщині гуманітарна катастрофа: проблема і в живих, і в мертвих, - голова МВА Гасаненко

Мешканці окупованої та затопленої Олешківської громади досі сидять на дахах, їм потрібні продукти, вода. Також виникла проблема з тілами померлих, оскільки кладовище затоплене, а у морзі немає електропостачання.

Про це Укрінформу повідомила керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві мешканці знайшли прихисток у лікарні. Але усім не вистачило місця, тому частина людей залишилася безпосередно на подвір’ї лікарні, бо там сухо. При цьому окупаційна влада не пустила людей у приміщення гімназії, школи №2 та Будинок культури, де було сухо.

"У громаді гуманітарна катастрофа – потрібна вода, харчі, люди просто на інвалідних візках сидять навколо лікарні – розумієте, місця у лікарні вже просто немає. Персонал закладу на роботі, працює", - зазначила Гасаненко.

Вона зазначила, що в Олешках проблема і в живих, і в мертвих. "Живі ще сидять заблоковані, а в морзі немає електроенергії", - каже вона.

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За словами Гасаненко, оскільки затоплене кладовище, то ховати людей доведеться, ймовірно, на ділянках будь-якої форми власності у центрі міста. Потім робитимуть перепоховання, пояснила вона. Що стосується кількості жертв від затоплення, то, як зазначила Гасаненко, наразі рано казати про статистику, оскільки є багато неофіційної інформації – повідомлень у соцмережах про тіла, які бачать у воді на вулицях в різних населених пунктах громади.

Гасаненко також зазначила, що окупаційна влада не проводить евакуацію населення, самі російські військові сидять "на поверхах" - вриваються у квартири, займають будинки й квартири, де підтоплення немає.

Також, за її словами, ввечері 7 червня надійшла інформація, що в Раденську Олешківської міської громади горить ліс.

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