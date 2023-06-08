Кулеба на слова Расмуссена про війська країн НАТО в Україні: "Ми й не просимо"

Країни НАТО не скеровуватимуть свої війська в Україну в індивідуальному порядку до закінчення великої війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Таким чином він прокоментував слова колишнього генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, який сказав, що окремі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит української влади ввести війська в Україну.

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Міністр закордонних справ вважає, що нічого такого не буде.

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо, ми говоримо: дайте зброю - ми самі знаємо, як воювати", - заявив Кулеба.

Він додав, що коли Україна стане членом НАТО, "наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх".

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