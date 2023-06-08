Директора київського "Гідропарку" затримано через хабар за каруселі
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В Києві затримали директора парку культури та відпочинку "Гідропарк". Правоохоронці вважають, що він вимагав хабар за розміщення в парку дитячих каруселей.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис грн щомісяця", - йдеться у повідомленні.
Директора "Гідропарку" затримали під час одержання вказаної суми. Його дії кваліфікують як одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Покарання за такий злочин - від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Директору "Гідропарку" збираються повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.