Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї Patriot, - El Pais

Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot. Наразі система дислокується у Туреччині.

Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними ЗМІ, прохання передати Patriot президент України Володимир Зеленський висловив прем'єру Іспанії Педро Санчесу під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові минулого тижня.

Також це питання є темою консультацій з прем'єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зараз батарея Patriot Іспанії розташована у Туреччині.

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Видання зазначає, що Ердоган виступає проти виведення системи ППО з його країни до закінчення терміну контракту, який спливає наприкінці 2023 року.

Варто зазначити, що Іспанія має дві батареї Patriot на озброєнні. Одна з них розташована у Валенсії і є важливою частиною оборони країни. Інша розміщена на турецькій базі Інджирлік з 2015 року.

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За попередніми даними, Україна отримала від партнерів три батареї ЗРК Patriot. Їх передали США, Нідерланди та Німеччина. Президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.