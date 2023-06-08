Працівники Запорізької АЕС, які відмовились отримувати російські паспорти, наражаються на тортури і перевірки, - Держатомрегулювання

Останнім часом тиск на персонал Запорізької АЕС посилився: працівників ретельніше перевіряють і відбирають телефони. Особливо жорстоко ставляться до тих, хто відмовився від російських документів.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода.Ранок" заявив виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилився значно тиск на персонал. Персонал Запорізької АЕС, який на сьогодні не має російських паспортів, підлягає тортурам, знущанням, додатковим перевіркам. На Запорізьку атомну електростанцію вже не пускають людей і зі звичайним "бабушкофоном" – я маю на увазі кнопковий телефон. Я вже не кажу про смартфони чи якісь інші телефони, обладнані камерами", – розповів Коріков.

Окупанти перевіряють телефони, таким чином намагаються встановити, чи не спілкується персонал із людьми на територіях, підконтрольних українській владі. Як і раніше, на території ЗАЕС окупаційна армія Росії зберігає важку техніку та зброю.

За словами Корікова, нині близько 1000 людей (і ця цифра може бути більшою, кажуть в організації), не отримали російські паспорти. Саме над цими людьми знущаються. Окрім того, доступом на режимний об’єкт займаються громадяни Росії – вони, зокрема, дозволяють зйомки працівникам російських державних ЗМІ та блогерам.

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"Близько 1000 осіб не отримали на сьогодні російські паспорти, і ці люди піддаються тортурам. Контроль доступу ведеться "рашистами" і на територію атомної електростанції можуть попасти різного роду пропагандисти, блогери, військові, зброя, вибухівка. Але не той персонал, який справді кваліфікований і може забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку і безпечну експлуатацію", – каже посадовець.