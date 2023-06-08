Євросоюз пропонує план реформування АРМА. ДОКУМЕНТ

Євросоюз пропонує реформувати Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), перш ніж ухвалювати рішення про його ймовірно реорганізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі Представництва ЄС в Україні заступнику глави ОП Андрію Смирнову.

Документ підписано послом ЄС в Україні Матті Маасікасом та послом США Бріджит Брінк.

Так, перш ніж ухвалювати рішення про можливу реорганізацію АРМА, владі пропонують провести комплексний технічний аналіз, щоб визначити заходи для посилення операційної ефективності та незалежності АРМА.

"Ми віримо, що реформи можуть бути найуспішнішими, коли вони ґрунтуються на експертній оцінці та інклюзивних консультаціях. Ми готові допомогти у проведенні своєчасного технічного аналізу та консультацій", - йдеться в повідомленні.

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Також у представництві заявили, що для можливого цілісного реформування АРМА необхідно зосередитися на: можливості запровадження повноцінного планування перед арештом для забезпечення необхідної підготовки до ефективного управління активами, визначенні пріоритетності арешту активів судами кримінальної юрисдикції для забезпечення безперебійного управління активами; запровадженні прозорих процедур продажу та оцінки активів; та розблокуванні можливості управління корпоративними майновими правами.

Також у ЄС закликають до того, щоб реформа функцій з управління і повернення активів відповідала європейським і міжнародним стандартам (Директив ЄС, Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), рекомендацій MONEYVAL, а також положенням Конвенції ООН проти корупції (UNCAC).

ЄС пропонує, зокрема, посилити процес відбору постійного керівника АРМА за допомогою вдосконаленої методології оцінки кандидатів та співбесід.

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