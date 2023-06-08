На будівництво тимчасового перекриття місця підриву Каховської ГЕС потрібно буде два місяці, але лише після деокупації, - "Укргідроенерго"

Після деокупації фахівці будуть готові й зможуть швидко розпочати будівництво тимчасового перекриття місця підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор держкомпанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми можемо зупинити воду й вже розробляємо проєктне рішення щодо ліквідації наслідків і щодо термінового будівництва перемички на верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція і гідроспоруда. Це буде вимагати часу – приблизно два місяці. Але зробити це можливо лише після деокупації", - сказав Сирота.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.