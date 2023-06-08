Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний, - "Енергоатом"
Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.
"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.
За останньою інформацією, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 09:00 8 червня становить 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться в повідомленні.
В "Енергоатомі" нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.