Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний, - "Енергоатом"

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.



За останньою інформацією, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 09:00 8 червня становить 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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