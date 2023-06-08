"Слуги народу" хочуть обирати інспекторів ВРП на "ручному" конкурсі, - Шабунін

Законопроєкт 9261 авторства "Слуг народу", який Рада ухвалила в першому читанні, передбачає, що інспекторів для Вищої ради правосуддя відбиратимуть представники Секретаріату ради, які представляють суддівську мафію.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що незалежна ВРП та доброчесні інспектори є одним з ключових інструментів очищення судової системи. Вони мали би забезпечувати справедливий розгляд скарг на суддів.

"Натомість, у законопроєкті №9261 комітет "слуги" Маслова вирішив, що обирати таких інспекторів можна на ручному конкурсі в порядку законодавства про держслужбу.

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На практиці це означає, що відбирати інспекторів будуть представники Секретаріату ВРП. ... Тобто - довірити керувати дисциплінарними інспекторами депутати хочуть людям, які представляють суддівську мафію", - пише Шабунін.

Щоб не допустити цього, Комітет Ради з питань правової політики, на думку Шабуніна, має врахувати правки до законопроєкту, які він раніше без пояснення відхилив.

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"До речі, голосувати за законопроєкт хочуть в "турборежимі": після комітету - одразу в зал. Із відновленням декларування у нардепів так не виходить - там законопроєкт лежить без руху вже 8 місяців", - додав голова правління ЦПК.