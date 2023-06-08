Окупанти обстріляли село Одрадокам’янка фосфорними снарядами, - РДА

Військові РФ обстріляли село Одрадокам’янка Херсонської області фосфорними снарядами.

Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Новорайська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, Серед них - м.Берислав, с.Червоний Маяк, с.Золота балка, с.Львове, с.Тягинка та с.Одрадокам'янка.

Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с.Червоний Маяк пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мешканців, також окупанти здійснили обстріл по с.Одрадокам'янка фосфорними снарядами", - йдеться в повідомленні.

За словами Літвінова, жертв серед цивільного населення немає.

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