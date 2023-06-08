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Контрнаступ України розпочнеться незалежно від підриву Каховської ГЕС, - міністр оборони Литви Анушаускас

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анушаускас
Терміни контрнаступу України вже підтверджено, тому на його початок не вплине підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", - зазначив міністр.

За словами Анушаускаса, за тиждень на зустрічі в "Рамштайні" буде поновлено статус військової підтримки України.

Також читайте: Путіну доповідають про "знищення" Patriot в Україні, ніхто не наважується сказати йому правду, - міністр оборони Литви Анушаускас

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Великая Исландия 86ad0f74
    з Ненацька...
  • Владимир Сухов e5dee246
    Він патріот хоча б своеї краіни, а вони зрадники та брехуни.
  • Дмитрий Авдеев 208cdb03
    Походу, все знают когда будет контрнаступ. Кроме украинцев.
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