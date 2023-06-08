Контрнаступ України розпочнеться незалежно від підриву Каховської ГЕС, - міністр оборони Литви Анушаускас

Терміни контрнаступу України вже підтверджено, тому на його початок не вплине підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Автор: Богдан Русінко