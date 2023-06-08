Контрнаступ України розпочнеться незалежно від підриву Каховської ГЕС, - міністр оборони Литви Анушаускас
2 22036
Терміни контрнаступу України вже підтверджено, тому на його початок не вплине підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", - зазначив міністр.
За словами Анушаускаса, за тиждень на зустрічі в "Рамштайні" буде поновлено статус військової підтримки України.