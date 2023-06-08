У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму
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У Миколаївській області спостерігається зростання рівня води.
Про це йдеться в повідомленні Миколаївський гідрометеорологічний центр, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівень води у річці Південний Буг біля Миколаєва за дві доби піднявся на 97 сантиметрів. Рівень води також підіймається у Дніпро-Бузькому лимані", - йдеться в повідомленні.
У Миколаєві рівень води перевищив позначки історичного максимуму на шість сантиметрів. Попередній "пік" був зафіксований майже 42 роки тому – у листопаді 1981 року.
У селі Парутине вода підійнялась вище від історичного максимуму на 40 сантиметрів уперше з 1981-го.
В Очакові рівень води вище на 20 сантиметрів від пікових показників у травні 1978 року.