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У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму

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вода,миколаїв
У Миколаївській області спостерігається зростання рівня води.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївський гідрометеорологічний центр, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень води у річці Південний Буг біля Миколаєва за дві доби піднявся на 97 сантиметрів.  Рівень води також підіймається у Дніпро-Бузькому лимані", - йдеться в повідомленні.

У Миколаєві рівень води перевищив позначки історичного максимуму на шість сантиметрів. Попередній "пік" був зафіксований майже 42 роки тому – у листопаді 1981 року.

У селі Парутине вода підійнялась вище від історичного максимуму на 40 сантиметрів уперше з 1981-го.

В Очакові рівень води вище на 20 сантиметрів від пікових показників у травні 1978 року.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Castor Boris
    Тяжело карту открыть? Там вода из Днепра перед впадением в Черное море проходит через устье днепро-бужского лимана, который тоже на себя принял подьем воды.
  • Олександр Дніпро
  • 18c49ed2
    Физика и математика про сообщающиеся сосуды. И в Николавской есть еще и Ингулец. Там тоже потоп.
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