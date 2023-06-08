Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини, - Укргідроенерго

Київська гідроелектростанція захищена від ударів як з повітря, так і зсередини, тому російські окупанти не зможуть їй нашкодити.

Про це в ефірі телемарафону заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

""Щоб підірвати дамбу, в одне місце треба скинути щонайменше три авіабомби по півтонни. Це неможливо зробити ударом однієї ракети. Потужний вибух (на Каховській ГЕС. - Ред.) був у трьох місцях станції. При демонтажі станції ми це все побачимо", - сказав він.

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Сирота запевняє, що Київська ГЕС захищена як з повітря, так і зсередини, і нема жодних застережень щодо її підриву чи удару по ній.

"Вони (російські окупанти. - Ред.) не могли цього зробити коли знаходилися від київської станції буквально за 5 км - в Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть зробити з нашою станцією", - додав він.

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Нагадаємо, раніше російські пропагандисти запропонували підірвати Київську ГЕС.