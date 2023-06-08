Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова. ДОКУМЕНТ

Деснянська РДА звернулась до мера міста Києва Віталія Кличка з проханням преміювати голову адміністрації Дмитра Ратнікова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Подання від апарату РДА зареєстроване 7 червня.

Ратнікову просять донарахувати 100% окладу як премію. Як обгрунтування додається список зустрічей, які він провів.

Як відомо, мер звернувся до президента з вимогою відсторонити Ратнікова через закрите бомбосховище та загибель людей у Деснянському районі Києва.

Натомість Ратніков заявив, що готовий розділити відповідальність з мером.

Він також записав з іншими главами РДА , де вимагає від Кличка відмовитись від посади голови КМДА.

"Пропонуємо меру відмовитися від одночасного поєднання кількох посад — міського голови та голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів. Ми, дружня команда голів районів, 24/7 працюємо на благо рідного міста. Тому, у разі потреби, готові взяти на себе як владні повноваження, так і відповідальність за життєдіяльність столиці",— йдеться у заяві.

2 червня Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого у Деснянському районі столиці загинули троє людей: дві жінки і 9-річна дівчинка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

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