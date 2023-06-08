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Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова. ДОКУМЕНТ

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ратніков
Деснянська РДА звернулась до мера міста Києва Віталія Кличка з проханням преміювати голову адміністрації Дмитра Ратнікова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Подання від апарату РДА зареєстроване 7 червня.

Ратнікову просять донарахувати 100% окладу як премію. Як обгрунтування додається список зустрічей, які він провів.

Як відомо, мер звернувся до президента з вимогою відсторонити Ратнікова через закрите бомбосховище та загибель людей у Деснянському районі Києва.

Натомість Ратніков заявив, що готовий розділити відповідальність з мером.

Він також записав з іншими главами РДА , де вимагає від Кличка відмовитись від посади голови КМДА.

"Пропонуємо меру відмовитися від одночасного поєднання кількох посад — міського голови та голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів. Ми, дружня команда голів районів, 24/7 працюємо на благо рідного міста. Тому, у разі потреби, готові взяти на себе як владні повноваження, так і відповідальність за життєдіяльність столиці",— йдеться у заяві.

2 червня Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого у Деснянському районі столиці загинули троє людей: дві жінки і 9-річна дівчинка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Також дивіться: Очільники столичних РДА закликали Кличка піти з посади. Мер порадив "не сіяти вітер у серці країни". ВIДЕО

Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова 01
Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова 02
Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова 03

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Marie Mbange
    Дружня команда голів районів? Шахраї, які зробили трохи більше ніж нічого
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Цинізм зашкалює!
  • Pan Kotskyi
    Тобто, робота голови РДА - це зустрічі. Сподіваюсь, з фуршетами.
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