ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії, - Politico

Країни-члени Євросоюзу не змогли узгодити між собою новий пакет санкцій проти Росії.

Про це з посиланням на чотири джерела повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Домовитися не вдалося, бо Греція та Угорщина не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку спонсорів війни. Афіни та Будапешт вимагають виключити їхні компанії з цього списку - і лише потім згодні підтримати запропонований пакет санкцій проти РФ.

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При цьому Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоб не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки. Єврокомісія вже пішла на певні компроміси, запропонувавши інший пакет санкційних заходів.

Посли країн-членів ЄС обговорять його на наступній зустрічі в середу, 14 червня. "Ми наближаємося до угоди", - сказав виданню один з дипломатів. Він визнав, що засідання Європейської Ради наприкінці червня може стати остаточним дедлайном затвердження рішення.

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