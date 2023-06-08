Мешканець Василівки Миколаївської області, який відмовився евакуюватися з затопленого села, загинув, - поліція

Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації", - йдеться в повідомленні.

Шайхет додав, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму