Кулеба про очікування від липневого саміту НАТО: "В ідеалі це має бути запрошення до членства"

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі, Литва, Україна чекає "на чіткий крок до членства" в Альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"В ідеалі це має бути запрошення до членства, але я думаю, що НАТО буде гратися у якісь м'якші формулювання. Але все, що буде на крок вперед у порівнянні із рішенням Бухаресту 2008 року - буде позитивним рішенням. У НАТО станом на зараз, вибачте, але воно застрягло в реальності 2008 року", - зазначив він.

На думку Кулеби, план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) щодо України потрібно взагалі зняти із порядку.

"Коли хтось згадує це слово (ПДЧ. - Ред.), я навіть не вступаю у цю дискусію", - додав глава МЗС.

Кулеба розповів, що він та його команда щодня працюють із різними державами, щоб донести чітке розуміння, чому Україна має бути в Альянсі.

"Нам потрібен чіткий крок до членства, чітке розуміння. У нас дуже принципова позиція. У нас вчора відбулася розмова із генсеком НАТО Столтенбергом. Ми довго про це говорили. Я щодня працюю із різними країнами для того, щоб побудувати цей консенсус. Президент працює щодня над цією темою. Настав час брати Україну у НАТО", - підсумував міністр.

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