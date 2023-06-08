Рашисти посилили "фільтрацію" на окупованих територіях через те, що цивільні висловлюють недовіру до пропаганди, - Міноборони

У низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві мешканці демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення. Для протидії зазначеним тенденціям командування російських окупаційних військ вдається до проведення жорстких масових каральних акцій", - йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, минулого тижня Кирилівку на окупованій частині Запоріжжя впродовж декількох днів оточили російські війська та проводили тотальну фільтрацію.

"Обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та помешкань громадян. Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких представниками фсб росії була зібрана інформація (доноси) щодо підтримання проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась, їхня доля наразі невідома", - додала заступниця міністра.

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