Орбан через "загострення" в Україні скликав Раду оборони Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер зранку провів засідання Ради оборони через "ескалацію боїв у російсько-українській війні".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

На зустрічі Віктор Орбан підкреслив, що, хоча припинення вогню і мир були б найважливішим у російсько-українській війні, бойові дії посилилися з минулої ночі.

"Для нас безпека Угорщини, як і раніше, є нашим пріоритетом", - заявив прем'єр-міністр.

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На засіданні Ради оборони - консультативного органу при прем'єр-міністрі - були присутні міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкі, начальник Генштабу Збройних сил Угорщини генерал-лейтенант Габор Бьоренді, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, керівник відомства прем'єр-міністра Антал Роган, а також низка інших представників державних служб і міністерств.