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Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню

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Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко передав техніку бійцям президентської бригади, морпіхам та 14-му окремому стрілецькому батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку", - зазначив Порошенко.

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Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню 01
Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню 02
Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню 03
Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню 04
Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню 05

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • albano miner
    Порох знову краде по усьому світу для ЗСУ
  • Rostyslav Komarnytsky
    Якщо щось про Зєлєнского, то і заголовок:"Зєлєнскій зробив/сказав/наказав/доручив.... Якщо щось про Порошенка, то сором'язливо так:" Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню" Джерело: 3А враховуючи, що більшість обивателів читає лише заголовки, то у них складається враження, що то передали інопланетяни, св'яті дкхи, гноми, чи ті ж самі слкги наріду. До речі, якби слуги справді щось передали від себе, чи навіть з б'юджету, то у заголвку про це згадували б великими літерами, можливо навіть кольоровими. 😊
  • 5 копійок
    Знов десь вкрав гроші і піариться. Зяма ж цього не переживе.
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