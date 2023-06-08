Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко передав техніку бійцям президентської бригади, морпіхам та 14-му окремому стрілецькому батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку", - зазначив Порошенко.

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