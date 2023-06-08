Ми в жаху: Червоний Хрест про змиті мінні поля у Херсонській області

Міни, які знесло під час затоплення після диверсії на Каховській ГЕС, будуть смертельною загрозою для цивільного населення "найближчими десятиліттями", заявив голова відділу Міжнародного комітету Червоного Хреста по боротьбі з наслідками воєн Ерік Толлефсен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Толлефсен заявив, що "з жахом стежить за новинами", оскільки повінь через підрив Каховської ГЕС змила численні мінні поля.

"Раніше ми хоча б знали, де небезпека. Тепер ми не знаємо. Знаємо тільки те, що тепер міни десь нижче за течією", - сказав Толлефсен.

За його словами, загроза від таких "бродячих мін" для цивільного населення збережеться на багато десятиліть. Крім того, невідома кількість мін, використаних під час воєнних дій під час вторгнення Росії в Україну.

"Ми знаємо тільки, що їхня кількість величезна", - сказав Толлефсен.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.