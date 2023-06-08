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На Херсонщині, рятуючи людей, загинув воїн Володимир Кавуліч. ФОТОрепортаж

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Під час порятунку людей від наслідків затоплення через підрив Каховської ГЕС окупантам загинув "свободівець" Володимир Кавуліч (Кабанчик).

Про це у Facebook повідомив Олег Верес, передає Цензор.НЕТ.

"Рятуючи херсонців від повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, загинув наш побратим, свободівець Володимир Кавуліч "Кабанчик". З початку московсько-української війни служив у складі свободівських добровольчих батальйонів "Січ" та "Карпатська Січ". Після початку повномасштабного вторгнення став до лав Добровольчого батальйону "Феміда-Чорнобаївка", який очолює Едуард Леонів, голова Кримської "Свободи". Був начальником координаційного штабу батальйону. Брав участь у визволенні Херсона та області.

Вчора в районі Херсона, коли побратим прямував на допомогу місцевим мешканцям, сильна течія затягнула його човен під баржу. Разом з Володимиром загинув побратим "Юг". За дві доби під керівництвом Володимира було врятовано понад 130 херсонців", - йдеться в повідомленні. 

Також він опублікував останнє фото Володимира Кавуліча, зроблене за два дні до загибелі.

На Херсонщині, рятуючи людей, загинув воїн Володимир Кавуліч 01

Дружина Кавуліча Анастасія розповіла, що Володимир був бійцем і начальником координаційного штабу добровольчого формування "Феміда" у складі 124-Ї бригади ТРО.

"Коли ворог підірвав Каховську ГЕС, вони з побратимами організували рятувальну операцію для збереження життів цивільного населення і тваринок, постраждалих внаслідок техногенної катастрофи. Евакуювали їх, а тим часом не припинялися обстріли. Під його керівництвом було врятовано понад 130 херсонців. Вчора, коли бійці вирушали на допомогу мешканцям Херсонщини, їхній човен потрапив у сильну течію, разом із Вовою загинув його побратим "Юг"",- зазначила вона.

У захисника залишився син.

На Херсонщині, рятуючи людей, загинув воїн Володимир Кавуліч 02
На Херсонщині, рятуючи людей, загинув воїн Володимир Кавуліч 03

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Автор: Богдан Русінко

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