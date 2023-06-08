З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2198 людей, - ОВА

Людей, яких евакуювали з затоплених населених пунктів Херсонської області, розселяють в гуртожитках.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Вже евакуйовано 2198 людей.

"Також організовано евакуацію маломобільних осіб – їх доправляють до лікарень, де вони знаходяться під наглядом лікарів.

З місць, куди не може дістатися автотранспорт, поліцейські й рятувальники вивозять людей човнами та за допомогою спецтранспорту "Богун", - йдеться в повідомленні.

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