З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2198 людей, - ОВА
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Людей, яких евакуювали з затоплених населених пунктів Херсонської області, розселяють в гуртожитках.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Вже евакуйовано 2198 людей.
"Також організовано евакуацію маломобільних осіб – їх доправляють до лікарень, де вони знаходяться під наглядом лікарів.
З місць, куди не може дістатися автотранспорт, поліцейські й рятувальники вивозять людей човнами та за допомогою спецтранспорту "Богун", - йдеться в повідомленні.