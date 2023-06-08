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Воїни 3 ОШБр на Бахмутському напрямку відкинули росіян з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії та на 1.2 км у глибину фронту

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Захисники з 3-ї окремої штурмової бригади продовжують зачищати фланги довкола Бахмуту.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту. Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян", - йдеться в повідомленні.

Також захисники знищили склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію окупантів.

"Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів", - додали у бригаді.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Гарні новини з ранку! https://t.me/riamelitopol/92926
    Всю ніч у Токмаку на Запорізькому фронті було дуже гаряче!🔥🔥🔥

    Кацапи☠️дохли, як мухи. Кількість прольотів була такою, що, навіть, порахувати не можливо!

    Русня відключила стільниковий зв'язок і інтернет в Токмаку та Молочанську!
    ТРИМАЙТЕСЬ, РІДНЕНЬКІ!
    ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!🇺🇦💪
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Клини до Курдюмівка, Кліщіївка, Берхівка. ..зони впливу ЗСУ розширяються. Усе буде Україна
  • АнтиРашист b2bb0c81
    Русня завжди роз'***** по 100500 абрамсів та кілька зірок смерті. Ніколи не читате цих брехунів.
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