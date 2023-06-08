Воїни 3 ОШБр на Бахмутському напрямку відкинули росіян з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії та на 1.2 км у глибину фронту

Захисники з 3-ї окремої штурмової бригади продовжують зачищати фланги довкола Бахмуту.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту. Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян", - йдеться в повідомленні.

Також захисники знищили склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію окупантів.

"Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів", - додали у бригаді.

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