Конгресмени поновили тиск на Байдена, щоб той надав Україні ATACMS, - Politico

І республіканці, і демократи в Конгресі тиснуть на президента США Джо Байдена щодо поставок Україні систем ATACMS.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що в останні кілька тижнів спротив Білого дому ідеї надання Україні систем ATACMS дещо знизився. Наприкінці травня президент Байден відповів на питання про можливість постачання, що цей варіант "все ще в грі".

Тепер група конгресменів під проводом демократа Джейсона Кроу збільшує тиск. В четвер 10 республіканців та демократів надіслали Байдену листа із закликом надати Україні ATACMS.

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"Війна в Україні перетворилася на боротьбу на виснаження. Ми можемо і маємо допомогти вийти з цього глухого куту. Надавши Україні цей тип озброєння, ми можемо значним чином підвищити її шанси на перемогу, повернути Європі мир і забезпечити світу більшу стабільність та процвітання", - йдеться у листі.

Прихильники відправки ATACMS кажуть, що оскільки вони стріляють з високомобільних артилерійських ракетних систем, які вже відправлені в Україну, вони не потребують тривалої підготовки та/або логістичних ланцюжків, і можуть бути відправлені негайно.

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У листі також міститься заклик до президента схвалити інше сучасне озброєння, включаючи винищувачі F-16 американського виробництва та додаткові засоби протиповітряної оборони, такі як ще одна система протиракетної оборони Patriot. Вони також закликають його прискорити передачу американських танків M1 Abrams, які, як очікується, прибудуть в Україну до кінця року.

Американські посадовці стали менш стурбовані тим, що відправка більш сучасного озброєння може призвести до ескалації конфлікту, оскільки Україна неодноразово доводила, що не буде використовувати американську техніку для нанесення ударів по російській території, сказав Кроу.

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Він визнав, що небажання надсилати ATACMS більше пов'язане з побоюваннями Пентагону, що США мають обмежену кількість ракет на своїх складах. Але контраргумент Кроу полягає в тому, що варто піти на короткостроковий ризик і відправити ATACMS, щоб допомогти Україні виграти війну. За його словами, довгостроковий план Пентагону полягає в тому, щоб у будь-якому випадку відмовитися від ATACMS і перейти на більш досконалі ракети, які перебувають в стадії розробки.