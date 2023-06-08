Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув чоловік редакторки новин Цензор.НЕТ воїн Сергій Довгань

Під час виконання бойового завдання на Сумщині 7 червня загинув воїн Сергій Довгань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій народився 18 травня 1985 року у селі Орлівка Вінницької області. У 2015-2016 рр. захищав Україну в зоні АТО.

До повномасштабного вторгнення РФ працював заступником директора - завідувачем Музею-архіву народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

Із захисником попрощаються і поховають у селі Орлівка Теплицького району на Вінниччині.

У Сергія залишилася дружина,11-річна донька від першого шлюбу, мама та сестри.

Для допомоги родині - карта Приватбанк 5168745131807437 , дружина Наталя Довгань-Джумаєва

Цензор. НЕТ висловлює щирі співчуття нашій колезі Наталії та всій родині полеглого воїна.

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