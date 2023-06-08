Україна отримала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через дефіцит потужності унаслідок підриву Каховської ГЕС, - "Укренерго"

Підрив Каховської ГЕС мав негативні наслідки і на роботу інших ГЕС Дніпровського каскаду. У довгостроковій перспективі ймовірні проблеми з роботою Запорізької АЕС і Запорізької ТЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У відомстві зазначили, що гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

"Учора, 7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній", - ідеться в повідомленні.

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В "Укренерго" нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.