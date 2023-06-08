"Пряму лінію" з Путіним перенесли на грудень. Причина - ситуація на фронті, - росЗМІ

"Пряму лінію", під час якої президент Росії Володимир Путін в прямому ефірі відповідає на запитання громадян, через ситуацію на фронті перенесли з червня на листопад або грудень.

Про це з посиланням на джерела пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання кажуть, що "Пряму лінію" вирішили перенести на період, коли ситуація на фронті стане більш визначеною.

Також вони зазначають: бажано, щоб захід відбувся до оголошення в Росії президентських виборів. Після початку офіційної кампанії провести його буде складніше.

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Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков казав, що "Пряма лінія" з Путіним відбудеться. Коли саме - не уточнював.

Востаннє Путін проводив "Пряму лінію" у 2021 році.