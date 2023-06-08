Росіяни обстрілюють центр Херсону та прибережні території: Відомо щонайменше про трьох потерпілих (оновлено)

Російські загарбники обстрілюють Херсон.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни б'ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

У МВС повідомили, що зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога.

"Обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими. росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2198 людей, - ОВА