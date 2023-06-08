Росіяни обстрілюють центр Херсону та прибережні території: Відомо щонайменше про трьох потерпілих (оновлено)
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Російські загарбники обстрілюють Херсон.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни б'ють по прибережних територіях та центральній частині міста.
У МВС повідомили, що зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога.
"Обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими. росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини", - йдеться в повідомленні.