В окупованих Олешках з переохолодженням госпіталізували 120 людей, - мер Рищук
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що людей вивозять волонтери. Врятованих везуть у госпіталі та розміщують у школах.
"Ситуація у місті (Олешки. - Ред.) ще більш-менш з людьми і волонтерами, а ті села, які підтоплені, там ситуація з волонтерами не дуже легка. Туди не дають доїхати. Усе, що ми можемо, прохати людей триматися, а волонтери їм допоможуть і їх вивезуть", - сказав Рищук.
Російська окупаційна влада, каже Рищук, "кинула людей напризволяще".
"Мені надійшла інформація, що вони (окупанти. - Ред.) вибірково комусь допомагали, комусь - ні. Евакуація ж, сказали, що буде, але коли ще не було багато води і була можливість виїжджати. Ні автобусів, нічого вони не дали", - каже Рищук.
За словами посадовця, у волонтерів не вистачає човнів, щоб евакуювати людей, бо окупаційні сили забрали у місцевих усі плавзасоби. Пік повені, каже Рищук, вже пройшов. За його даними, близько першої години ночі люди помітили, що вода почала відходити.
"У населених пунктах, що ближче до Каховки, вода відійшла на 20-30 сантиметрів. Тому вода відійде, але питання - повністю чи наполовину", - зазначив він.