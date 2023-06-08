Україна може втратити декілька мільйонів тонн врожаю через підрив Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС.

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що землі, які затоплені, потребують повної агроекологічної оцінки стану грунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення грунтів.

"На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю", - пояснив Висоцький.

Він також наголосив, що наразі важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декількох сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тис. тонн врожаю.

Перший заступник міністра стверджує, що найбільшою загрозою для міжнародної продовольчої безпеки є неможливість без зрошення вирощувати декілька мільйонів тонн зернових та олійних культур.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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