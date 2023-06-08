Росіяни обстріляли школу в окупованих Олешках, де рятувалися від затоплення люди
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Військові РФ обстріляли в Олешках на тимчасово захопленій території Херсонської області школу, де збиралися люди, будинки яких затопило.
Про це у телеграмі повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що орки обстріляли будівлю школи 2, де збиралися люди із затоплених домівок", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
В затопленій Олешківській громаді люди рятуються на дахах будинків, потрібні вода, харчі. Виникла проблема з тілами померлих, оскільки кладовище затоплене, а у морзі немає електропостачання.