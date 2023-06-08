Внаслідок обстрілу Херсона постраждали 8 осіб, інформації про загиблих наразі немає, - МВС (оновлено)

Російські загарбники обстріляли обласний центр та населені пункти в Херсонському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточняються", - йдеться в повідомленні.

В одному із сіл через обстріли травмовано 4 особи.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Водночас у МВС повідомили, що інформація про загиблих наразі не надходила.

"Внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждало 8 осіб", - зазначили у міністерстві.

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