Україна й ООН домовились про евакуацію на окупованому Лівобережжі: очікують від РФ на безпекові гарантії та надання доступу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС України.

Зазначається, що 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Координаторка системи ООН в Україні, Гуманітарна координаторкою Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку ООН задля подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

ООН направила гуманітарну допомогу на постраждалі території. Однка у МЗС України зазначили, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН не засуджує підрив Каховської ГЕС через вплив РФ, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

"Домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території", - ідеться в повідомленні.

Міністр запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження. Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.

Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Також читайте: ООН після підриву Каховської ГЕС опублікувала пост про "День російської мови": Про катастрофу не згадали

Нагадаємо, раніше Кулеба висловив очікування, що після проведеної роботи з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста члени цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Зеленський зауважив, що попри те, що трагедія сталася у ніч на 6 червня, ані ООН, ані Червоного Хреста "там немає", хоча вони "мають першими рятувати життя", оскільки саме для цього й були створені ці структури.