Рашисти вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсону, там перебувало понад 100 осіб, - журналіст. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли точку евакуації на Корабельної площі Херсону.

Про це у Facebook повідомив журналіст Станіслав Козлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому росіяни обстріляли точку евакуації на Корабельній площі. На той момент там було більше сотні людей: рятувальники, медики, евакуйовані цивільні, волонтери. ... Годину валялися з ДСНС по канавах. По нам била арта і гради. Рятувальники казали, що поранено троє людей. Ще раз: росіяни обстріляли точку евакуації цивільних у Херсоні", - зазначив він.

Журналістка Ірина Сампан, яка наразі перебуває у місті розповіла: "Росіяни обстріляли місто, зокрема під вогнем опинилася Корабельна площа у Херсоні. В той момент там проводилася евакуація цивільних із затоплених населених пунктів. Знаючи про це, що там перебуває багато цивільних, рятувальники, що проводиться евакуація, вони накрили цю частину міста щільним вогнем. Вже є інформація про постраждалих. Точну кількість скажуть офіційні структури. Я знаю щонайменше про 3 постраждалих".

Також Станіслав Кохлюк оприлюднив момент прильоту по Корабельній площі.

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