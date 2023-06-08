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Рашисти вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсону, там перебувало понад 100 осіб, - журналіст. ВIДЕО

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Російські окупанти обстріляли точку евакуації на Корабельної площі Херсону.

Про це у Facebook повідомив журналіст Станіслав Козлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому росіяни обстріляли точку евакуації на Корабельній площі. На той момент там було більше сотні людей: рятувальники, медики, евакуйовані цивільні, волонтери. ... Годину валялися з ДСНС по канавах. По нам била арта і гради. Рятувальники казали, що поранено троє людей. Ще раз: росіяни обстріляли точку евакуації цивільних у Херсоні", - зазначив він.

Журналістка Ірина Сампан, яка наразі перебуває у місті розповіла: "Росіяни обстріляли місто, зокрема під вогнем опинилася Корабельна площа у Херсоні. В той момент там проводилася евакуація цивільних із затоплених населених пунктів. Знаючи про це, що там перебуває багато цивільних, рятувальники, що проводиться евакуація, вони накрили цю частину міста щільним вогнем. Вже є інформація про постраждалих. Точну кількість скажуть офіційні структури. Я знаю щонайменше про 3 постраждалих".

Також Станіслав Кохлюк оприлюднив момент прильоту по Корабельній площі.

Рашисти вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсону, там перебувало понад 100 осіб, - журналіст 01

Також дивіться: Рашисти обстріляли евакуаційний човен в Херсоні. Поранено літнього чоловіка. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Anatoliy Sheiko af7514c6
    Гівно ця нація москалів!
  • Виктор Дийнега
    Это геноцид - Действия рашки не являются неосторожными как утверждают в ООН - действия рашистов есть умышленными.
  • Энди Мир
    Ось це потрібно розказувати і показувати на весь світ, а не про якісь гарантії домовляться і разом ердогандоном і кацапами щось там розслідувати.
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