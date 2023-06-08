Для захисту аеропорту у Львові будуть потрібні додаткові системи ППО, - Повітряні сили
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насправді дещо дивно в даній обстановці як це буде працювати... Треба розуміти, яка є безпека чи небезпека у країні. Скажіть, як давно по Львову прилітали "Шахеди" чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому? Я думаю, тут відповідь у цьому. Якщо противник буде розуміти що в Україні є функціонуючий аеродром, вони будуть вбачати в ньому потенційну ціль, яка може доставляти західне озброєння", - сказав він.
Ігнат відзначив, що в Україні наразі функціонують виключно військові аеродроми, і десятки таких аеродромів є постійною ціллю для ворога. Він нагадав про нещодавні удари ворога по аеродромах у Кропивницькому та Старокостянтинівці.
На думку речника Повітряних сил, відкриття аеродрому у Львові важливе, однак наразі в державі не вистачає систем ППО.
"Питання аеродромів важливе, зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення з нашими партнерами, але треба його чимось захищати. Зрозуміло, що системи Patriot, які можуть захистити від балістики, системи IRIS-T, NASAMS, які ми сьогодні отримуємо від партнерів, їх немає в достатній кількості в державі, а захищати нам є що", - підсумував Ігнат, додавши, що нині насамперед необхідно прикривати об’єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору.