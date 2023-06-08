Для захисту аеропорту у Львові будуть потрібні додаткові системи ППО, - Повітряні сили

Відкриття аеропорту у Львові може стати черговою ціллю для ворога, тому для таких кроків потрібні додаткові системи ППО Patriot.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді дещо дивно в даній обстановці як це буде працювати... Треба розуміти, яка є безпека чи небезпека у країні. Скажіть, як давно по Львову прилітали "Шахеди" чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому? Я думаю, тут відповідь у цьому. Якщо противник буде розуміти що в Україні є функціонуючий аеродром, вони будуть вбачати в ньому потенційну ціль, яка може доставляти західне озброєння", - сказав він.

Ігнат відзначив, що в Україні наразі функціонують виключно військові аеродроми, і десятки таких аеродромів є постійною ціллю для ворога. Він нагадав про нещодавні удари ворога по аеродромах у Кропивницькому та Старокостянтинівці.

На думку речника Повітряних сил, відкриття аеродрому у Львові важливе, однак наразі в державі не вистачає систем ППО.

"Питання аеродромів важливе, зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення з нашими партнерами, але треба його чимось захищати. Зрозуміло, що системи Patriot, які можуть захистити від балістики, системи IRIS-T, NASAMS, які ми сьогодні отримуємо від партнерів, їх немає в достатній кількості в державі, а захищати нам є що", - підсумував Ігнат, додавши, що нині насамперед необхідно прикривати об’єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору.

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