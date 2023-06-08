Ще 7 депутатів Держдуми РФ, які голосували за "визнання "ЛДНР", засуджено до 15 років тюрми, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресценттр СБУ.
"15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "л/днр".
В подальшому москва використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.
На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.
Оскільки засуджені наразі перебувають на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.
Список засуджених депутатів держдуми РФ:
- Авксєнтьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.;
- Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.;
- Аммосов Петро Револьдович, 29.09.1966 р.н.;
- Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.;
- Власов Василь Максимович – 27.06.1995 р.н.
- Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н;
- Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р. н.