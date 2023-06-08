Ще 7 депутатів Держдуми РФ, які голосували за "визнання "ЛДНР", засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 7 депутатів російської Держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресценттр СБУ.

"15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "л/днр".



В подальшому москва використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Список засуджених депутатів держдуми РФ:



- Авксєнтьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.;

- Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.;

- Аммосов Петро Револьдович, 29.09.1966 р.н.;

- Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.;

- Власов Василь Максимович – 27.06.1995 р.н.

- Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н;

- Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р. н.

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