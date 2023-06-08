В Україні дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1 тис. км, - Резніков

Україна має дуже хороші перспективи для створення для свого оборонного сектору ракет із дальністю понад 1 000 км.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальність ураження понад 1 000 км", - сказав він на спецзаході NV "Діалоги про відновлення України".

Резніков також нагадав, що в Україні затверджено ракетну програму, на яку вже офіційно виділяють кошти.

"Виконавцями програми є українські виробники", - зазначив він.

Окрім того, міністр наголосив, що російський крейсер "Москва" був потоплений українськими ракетами "Нептун".

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